ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı

60 kilogram erkeklerde Mert Halıcı, 67 kilogramda Hamza Ahmetovic, 75 kilogramda Ömer Faruk Yürür, 84 kilogramda Muratcan Deniz, 84+ kilogramda Samed Gök, erkekler katada da Mehmet Batuhan Özdemir birinciliği elde etti.

Şampiyonada, erkekler kategorisinde takım kata kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi, takım kumitede ise Marmara Üniversitesi birinci oldu.

Sakatlık olmadan, sorunsuz ve en iyi şekilde şampiyonayı tamamladıklarını vurgulayan Şahin, sporcu ve beraberindeki antrenörlerin kentteki tarihi turistik ve kültürel alanları gezdiklerini, Kırşehir'den güzel hatıralarla ayrıldıklarını ifade etti.

Şampiyonayı değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, farklı kent ve üniversitelerden gelen gençleri Kırşehir'de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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