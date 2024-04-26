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        KAEÜ, ABD'deki Gazze protestolarında öğrencilere yönelik şiddeti kınadı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörlüğü, ABD'de bir süredir devam eden Gazze protestolarının engellenmesi ve öğrencilerin şiddete maruz kalmasını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:57 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:57
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        KAEÜ, ABD'deki Gazze protestolarında öğrencilere yönelik şiddeti kınadı
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörlüğü, ABD'de bir süredir devam eden Gazze protestolarının engellenmesi ve öğrencilerin şiddete maruz kalmasını kınadı.

        KAEÜ'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 6 ayı aşkın süredir Gazze'de yaşayan masum insanları adeta yok etmeye yönelik vahşeti barışçıl yöntemle protesto eden üniversite öğrencilerine şiddet uygulandığı belirtildi.

        Columbia Üniversitesi'nden Yale'e, New York Üniversitesi'nden Harvard'a kadar bir çok üniversitedeki protestocuların üniversitelerinden, Gazze'deki ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Eylemlerde öğrenciler gözaltına alınıyor, üniversiteler protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiyor. Üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepkiye karşı gösterilen orantısız tepkiyi temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, derin bir üzüntü duyuyor ve şiddetle kınıyoruz."

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