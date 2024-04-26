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        Kırşehir'de 180 hacı adayı için eğitim semineri düzenlendi

        Kırşehir'den bu yıl kutsal topraklara gidecek 180 adaya yönelik hac eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:16 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:19
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        Kırşehir'de 180 hacı adayı için eğitim semineri düzenlendi
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        Kırşehir’den bu yıl kutsal topraklara gidecek 180 adaya yönelik hac eğitim semineri düzenlendi.

        İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte hacca gidecek vatandaşlara yönelik iki gün süren hac semineri tamamlandı.

        Müftülük konferans salonunda ve Hacı Ali Yüksel Cihan Cami'sinde hac adaylarının ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirebilmeleri için düzenlenen seminer Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Seminerlerde adaylara, hac yolculuğundan önce maddi ve manevi hazırlık, hac ve umrede bir arada yaşama bilinci, haccın hikmeti ve sembollerin anlamı, uygulamalı hac ibadeti, Mekke ve Medine ziyaret yerleri, hacda çevre bilinci, temel sağlık bilgileri, ihram nasıl girilir, Kabe nasıl tavaf edilir gibi bilgiler anlatıldı.

        Seminerin sonunda ise hacı adaylarına Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından menenjit aşıları yapıldı.

        Düzenlenen seminerde Boztepe İlçe Müftüsü ve kafile başkanı Sami Özgün, haccın bir seyahat değil manevi bir yolculuk olduğunu, bu sebeple sabırlı ve hoşgörülü olunması gerektiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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