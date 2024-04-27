Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir çift hayatını kaybetti Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü ile eşi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:41 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL