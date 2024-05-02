Kırşehir'de geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi

Kırşehir de geleneksel çocuk oyunları etkinliği gerçekleştirildi.

Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kaman Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği geleneksel etkinlikler final müsabakalarının ardından sona erdi.

Kaman Spor Salonu'ndaki final müsabakalarında yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, kaleli yakan top ve tombik oyunlarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Nurullah Kaya, geçmişten gelen ve şimdilerde unutulmaya yüz tutan bu tarz oyunların yaşatılması gerektiğini belirterek, "Şimdilerde çocuklarımız teknoloji bağımlısı olmaya doğru ilerliyor. Çocuklarımızı teknolojinin zararlı alışkanlıklarından uzak tutmak için geçmişte bizlerin de severek oynadığı bu oyunları çocuklarımıza oynatmalıyız." ifadesini kullandı.