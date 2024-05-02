Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi

        Kırşehir de geleneksel çocuk oyunları etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir de geleneksel çocuk oyunları etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kaman Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği geleneksel etkinlikler final müsabakalarının ardından sona erdi.

        Kaman Spor Salonu'ndaki final müsabakalarında yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, kaleli yakan top ve tombik oyunlarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Ödül töreninde konuşan Kaymakam Nurullah Kaya, geçmişten gelen ve şimdilerde unutulmaya yüz tutan bu tarz oyunların yaşatılması gerektiğini belirterek, "Şimdilerde çocuklarımız teknoloji bağımlısı olmaya doğru ilerliyor. Çocuklarımızı teknolojinin zararlı alışkanlıklarından uzak tutmak için geçmişte bizlerin de severek oynadığı bu oyunları çocuklarımıza oynatmalıyız." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cengiz Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!

        Benzer Haberler

        Kırşehirli dağcılar, Hasan Dağı'nda kamp yaptı
        Kırşehirli dağcılar, Hasan Dağı'nda kamp yaptı
        Kırşehir'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali yapıldı
        Kırşehir'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali yapıldı
        Kırşehir'deki öğrenci ve akademisyenlerden Filistin için ABD'de eylem yapan...
        Kırşehir'deki öğrenci ve akademisyenlerden Filistin için ABD'de eylem yapan...
        Kırşehir'de 300 biçerdöver, davul zurnayla uğurlandı
        Kırşehir'de 300 biçerdöver, davul zurnayla uğurlandı
        Kırşehir'de biçerdöverler davul zurna eşliğinde hasat için uğurlandı
        Kırşehir'de biçerdöverler davul zurna eşliğinde hasat için uğurlandı
        Kırşehir'de 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kırşehir'de 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi