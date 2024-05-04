Kırşehir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Kırşehir'de iki minibüste, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 23 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'de iki minibüste, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 23 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmada, Kayseri-Ankara kara yolunda iki minibüsü durdurdu.
Araçlarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlere aracılık eden 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.