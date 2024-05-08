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        Kaman'da basketbol turnuvası düzenlendi

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde Kaymakamlık tarafından basketbol turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:35
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        Kaman'da basketbol turnuvası düzenlendi
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        Kırşehir'in Kaman ilçesinde Kaymakamlık tarafından basketbol turnuvası gerçekleştirildi.

        İlçe genelinde gençleri spora özendirmek amacıyla düzenlenen basketbol turnuvasına 13 takım katıldı.

        Kaman Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında, Çözüm Eğitim Kurumlarını mağlup eden Kaman Gençlik Spor turnuvanın şampiyonu oldu.

        Dereceye giren takımlara ödüllerini veren Kaymakam Nurullah Kaya, ilerleyen dönemlerde sportif etkinliklerin artarak devam edeceğini, gençlerin daha fazla sporla iç içe olmalarını hedeflediklerini ifade etti.

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