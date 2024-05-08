Kaman'da basketbol turnuvası düzenlendi

Dereceye giren takımlara ödüllerini veren Kaymakam Nurullah Kaya, ilerleyen dönemlerde sportif etkinliklerin artarak devam edeceğini, gençlerin daha fazla sporla iç içe olmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Kaman Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında, Çözüm Eğitim Kurumlarını mağlup eden Kaman Gençlik Spor turnuvanın şampiyonu oldu.

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