Kırşehir'de yem hazırlama ünitesine düşen işçi öldü
Kırşehir'de bir tavuk çiftliğinde yem hazırlama ünitesine düşen işçi hayatını kaybetti.
Kırşehir'de bir tavuk çiftliğinde yem hazırlama ünitesine düşen işçi hayatını kaybetti.
Özbağ beldesindeki tavuk çiftliğinde çalışan Veysel Erbaş (48), dengesini kaybederek yem hazırlama ünitesine düştü. Erbaş, yemlerin üzerine yığılması nedeniyle havasız kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yem hazırlama ünitesinden çıkartılan Erbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Erbaş’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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