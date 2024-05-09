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        Kırşehir'de yem hazırlama ünitesine düşen işçi öldü

        Kırşehir'de bir tavuk çiftliğinde yem hazırlama ünitesine düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:29
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        Kırşehir'de yem hazırlama ünitesine düşen işçi öldü
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        Kırşehir'de bir tavuk çiftliğinde yem hazırlama ünitesine düşen işçi hayatını kaybetti.

        Özbağ beldesindeki tavuk çiftliğinde çalışan Veysel Erbaş (48), dengesini kaybederek yem hazırlama ünitesine düştü. Erbaş, yemlerin üzerine yığılması nedeniyle havasız kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yem hazırlama ünitesinden çıkartılan Erbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Erbaş’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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