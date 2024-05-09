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        KAEÜ'de "Üniversite 2024 Tanıtım Fuarı" düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) 15 üniversitenin katılımıyla tanıtım fuarı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:09
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        KAEÜ'de "Üniversite 2024 Tanıtım Fuarı" düzenlendi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) 15 üniversitenin katılımıyla tanıtım fuarı gerçekleştirildi.

        Anadolu Üniversiteler Birliğinin (AÜB) organize ettiği "Üniversite 2024 Tanıtım Fuarı"nın Kırşehir bölümü, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında yapıldı.

        Tanıtım fuarında bir konuşma yapan AÜB Dönem Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, gençlerin hayatının en önemli anının üniversite seçimi ve kariyer planı olduğunu vurguladı.

        Gençlere, üniversitelerin mesleki bölümleri hakkında bilgi almaları tavsiyesinde bulunan Altun, "Sevdiğiniz mesleği yapmanız, başarılı olacağınız işi seçmeniz sizi hayatınız boyunca mutlu edecektir. Üniversiteler, sizlere destek ve rehberlik etmek için fuardalar. Başarılı olduğunuz ve yeteneklerinize göre bölümler tercih edebilmeniz için gerekli bilgileri almalısınız. 15 farklı üniversite ile 11 ilde bu tanıtım fuarını gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz." dedi.

        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Farklı üniversitelerle gençleri buluşturarak, tüm bilgileri almanız için ortam hazırladık. AÜB, üniversitelerin tanıtılması için her yıl çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerimizin en iyi şekilde faydalanmalarını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından AÜB'nin üye üniversite rektörleri stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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