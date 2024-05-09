KAEÜ'de "Üniversite 2024 Tanıtım Fuarı" düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) 15 üniversitenin katılımıyla tanıtım fuarı gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversiteler Birliğinin (AÜB) organize ettiği "Üniversite 2024 Tanıtım Fuarı"nın Kırşehir bölümü, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında yapıldı.

Tanıtım fuarında bir konuşma yapan AÜB Dönem Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, gençlerin hayatının en önemli anının üniversite seçimi ve kariyer planı olduğunu vurguladı.

Gençlere, üniversitelerin mesleki bölümleri hakkında bilgi almaları tavsiyesinde bulunan Altun, "Sevdiğiniz mesleği yapmanız, başarılı olacağınız işi seçmeniz sizi hayatınız boyunca mutlu edecektir. Üniversiteler, sizlere destek ve rehberlik etmek için fuardalar. Başarılı olduğunuz ve yeteneklerinize göre bölümler tercih edebilmeniz için gerekli bilgileri almalısınız. 15 farklı üniversite ile 11 ilde bu tanıtım fuarını gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz." dedi.