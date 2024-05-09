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        Kaman Kaymakamı Kaya ve Başkan Demirci, Kayseri'de temaslarda bulundu

        Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Emre Demirci, Kayseri'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:03
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        Kaman Kaymakamı Kaya ve Başkan Demirci, Kayseri'de temaslarda bulundu
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        Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Emre Demirci, Kayseri'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kaya ve Demirci, ilçenin alt ve üstyapı ile içme suyu şebeke hattı problemlerini görüşmek üzere Kayseri'de bazı temaslarda bulundu.

        Kaya ve Demirci, Kayseri'de İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata, Karayolları Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük ve Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin'i ziyaret ederek, ilçede yapımına devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Demirci, "Kaymakamımız Nurullah Kaya ile Kayseri'de değerli müdürlerimizi ziyaret edip, ilçemizin alt ve üstyapı çalışmaları, içme suyu şebeke hattı gibi birçok konu hakkında değerlendirmede bulunduk. Misafirperverlikleri için değerli müdürlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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