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        KYGM Türkiye Voleybol Şampiyonası, Kırşehir'de başladı

        Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Türkiye Voleybol Şampiyonası, Kırşehir'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:10
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        KYGM Türkiye Voleybol Şampiyonası, Kırşehir'de başladı
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        Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Türkiye Voleybol Şampiyonası, Kırşehir'de başladı.

        Toplam 15 ilden 400'e yakın sporcu ve antrenörün katıldığı şampiyonanın açılış seremonisi, Kırşehir Spor Salonu'nda yapıldı.

        Seremoninin ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, sporculara başarı diledi.

        İstanbul, Kastamonu, Manisa, Kocaeli, Karabük, Muş, Ağrı, Erzincan, Kütahya, Ankara, Konya, Mardin, Siirt, Trabzon ve Edirne'den 400'e yakın sporcu ve antrenörün şampiyonada ter dökeceğini aktaran Şahin, "Müsabakaların centilmence ve sporcuya yakışır şekilde devam etmesini istiyoruz. En son yapılacak final müsabakalarıyla tamamlayacağımız şampiyonada kız ve erkek takımları iki salonda maç oynayacak. Seyir zevki yüksek ve herhangi bir sakatlık sorunu yaşanmadan şampiyonanın tamamlanmasını hedefliyoruz." dedi.

        Şampiyona, 12 Mayıs'ta Kırşehir Spor Salonu ve Ahi Evran Üniversitesi BESYO Salonu'nda oynanacak maçlarla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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