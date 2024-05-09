Kırşehir'de Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi

Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, oluşturulan trafik eğitim parkurunda anaokulu ve ilkokul öğrencilerine pedallı araçlar kullandırılarak trafik kuralları uygulamalı anlatıldı.

Bir polis memurunun öğrencilerle bateri çaldığı etkinlikte, çocuklar müzik ve şarkılara da eşlik etti.

Etkinliğe katılan Vali Hüdayar Mete Buhara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trafik Haftası kapsamında yüzlerce çocukla bir arada olduklarını söyledi.