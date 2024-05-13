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        Kırşehir'de şehit aileleri hazırlanan proje ile Azerbaycan'a gitti

        Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince hazırlanan "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi" kapsamında, dernek üyelerinin Azerbaycan'a gittiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 17:03 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:03
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        Kırşehir'de şehit aileleri hazırlanan proje ile Azerbaycan'a gitti
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        Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince hazırlanan "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi" kapsamında, dernek üyelerinin Azerbaycan'a gittiği bildirildi.

        Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yaptığı yazılı açıklamasında, hazırladıkları "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde" projesini uygulamaya başladıklarını belirtti.

        13-17 Mayıs arasında gerçekleşecek ziyaretlerine Azerbaycan Bakü büyükelçiliğinden başlayacaklarını aktaran Kılıçaslan, Azerbaycan ve Türk şehitliğini, Ganira Paşeyava'nın kabri, Karabağ şehit ve gazi aileleri ziyaretlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere katılacaklarını vurguladı.

        Kılıçaslan, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın katkılarıyla Azerbaycan'a yolculuğumuz başladı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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