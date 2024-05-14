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        Kırşehir Valisi Buhara, Mucur'da incelemelerde bulundu

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Mucur ilçesinde eski tuz ocağı ve devam eden inşaatları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:36 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:38
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        Kırşehir Valisi Buhara, Mucur'da incelemelerde bulundu
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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Mucur ilçesinde eski tuz ocağı ve devam eden inşaatları inceledi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara ve beraberindekiler, ilk olarak Tepesidelik köyündeki tuz mağarasını ve turizm potansiyelini yerinde değerlendirdi.

        Ardından Mucur Yeraltı Şehri'nde geçerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Buhara, yapımı süren TOBB Anaokulu inşaatını ve kuruluşu devam eden Mucur Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çalışmaları kontrol etti.

        Vali Buhara'ya, Mucur Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Avşar ve daire amirleri eşlik etti.

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