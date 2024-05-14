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        Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde "Müzeler Haftası" kutlanacak

        "Müzeler Haftası", Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:02
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        Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde "Müzeler Haftası" kutlanacak
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        "Müzeler Haftası", Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Kaman'a bağlı Çağırkan köyünde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, müze müdürlüğünce düzenlenecek etkinliklerde konuklarını ağırlayacak.

        Müze gezisi, konser, oyun, sergi, konferans ve çeşitli gösterilerin yer alacağı 18-24 Mayıs tarihlerindeki etkinliklere vatandaşlar davet edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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