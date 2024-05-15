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        Kırşehir'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı

        Kırşehir'de Gençlik Haftası kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:26
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        Kırşehir'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı
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        Kırşehir'de Gençlik Haftası kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

        Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Cacabey Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve beraberindeki gençler, hafta kapsamında Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

        Buhara, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bizler için çok değerli olan kıymetli gençlerimizle birlikte yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğiz. Gençlerimize ziyaretleri vesileyle teşekkür ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayan Gençlik Haftası'nı kutluyorum." dedi.

        Gençlik liderleri ile antrenörlerin de yer aldığı ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, Gençlik Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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