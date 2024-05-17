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        Kırşehir'de jandarma personeli, kendilerine mektup yazan öğrencilerle buluştu

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, kendilerine mektup yazan ortaokul öğrencilerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:02
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        Kırşehir'de jandarma personeli, kendilerine mektup yazan öğrencilerle buluştu
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        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, kendilerine mektup yazan ortaokul öğrencilerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

        Şehit Dr. Ulucan Dayan Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı personeline vatan, bayrak ve asker temalı mektup yazdı.

        Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteği ile yazdıkları mektuplara bayrağı ve asker resmi de çizdi.

        Mektupları okuyan personel, okula sürpriz ziyaret gerçekleştirerek öğrencilerle buluştu.

        Jandarma personeli ve öğrenciler, okul bahçesinde yakar top, mendil kapmaca ve istop oyunlarını oynadı, çocuklara balon, Jandarma Çocuk dergisi ve trafik boyama kitabı hediye edildi, "Tim Jandarma" videosu izletilerek jandarma mesleği tanıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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