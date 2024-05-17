Kaman Belediye Başkanı Demirci'den uçurtma şenliğine davet

Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, çocuk ve gençleri düzenleyecekleri uçurtma şenliğine davet etti.

Demirci, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında uçurtma şenliği düzenleyeceklerini söyledi.

Göreve geldiklerinden beri sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Demirci, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu ile birlikte Atatürk’ün gençlerimize armağanı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir arada kutlayacağız. Pazar günü oyunlar, konserler, ikramlar ve çocuklarımıza yönelik uçurtma şenliğimizin olduğu bir etkinlik düzenliyoruz. Tüm çocuk ve gençleri etkinliğimize davet ediyorum." diye konuştu.