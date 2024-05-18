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        Kırşehir Müftülüğünce toplanan oyuncaklar Hatay'da 774 öğrenciye hediye edildi

        Kırşehir İl Müftülüğünce toplanan oyuncaklar Hatay'da 774 ana sınıfı öğrencilerine dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:14 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:15
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        Kırşehir Müftülüğünce toplanan oyuncaklar Hatay'da 774 öğrenciye hediye edildi
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        Kırşehir İl Müftülüğünce toplanan oyuncaklar Hatay'da 774 ana sınıfı öğrencilerine dağıtıldı.

        İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir ve Hatay İl Müftülükleri, Adana Gençlik Merkezi işbirliği ile yürütülen "Umuda Ortak Ol" projesi kapsamında Kırşehir İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş ana sınıfı öğretici, öğrenci ve velilerinin destekleriyle oyuncak toplandı.

        Kırşehir’de toplanan oyuncaklar Hatay'da 4-6 yaş grubu ana sınıfındaki 774 öğrenciye hediye edildi.

        Öte yandan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Adana Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gösteri ekibi 7 ilçede, 7 konteyner kentte, 2 okulda 4-6 yaş ana sınıfında 2 bin 143 çocuğu palyaço gösterimi, 1187 çocuğu da yüz boyama etkinlikleri ile eğlendirdi.

        Kırşehir Müftüsü Mustafa Tekin, proje ekibine teşekkür belgesi takdim etti.

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