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        Kırşehirli dağcılar ve gençler, 1610 rakımlı Bayraktepe'nin zirvesine tırmandı

        Kırşehirli dağcılar ve gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 1610 rakımlı Bayraktepe'nin zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:59
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        Kırşehirli dağcılar ve gençler, 1610 rakımlı Bayraktepe'nin zirvesine tırmandı
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        Kırşehirli dağcılar ve gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 1610 rakımlı Bayraktepe'nin zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından organize edilen "Gençlik Haftası Bayraktepe Yürüyüşü" etkinliğine, dağcılar, sporcular, üniversite ve lise öğrencileri ile bazı kamu personelleri katıldı.

        Merkeze bağlı Çayağzı köyünde bir araya gelen grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe başlayarak 1610 rakımlı Bayraktepe'nin zirvesine tırmandı.

        Kuvvetli rüzgara rağmen 2 saat süren tırmanışa katılanlar, zirvede bulunan dev Türk bayrağının altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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