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        Kırşehir'de büyükelçi eşlerine, yöresel tatlar ve müzeler tanıtıldı

        Kırşehir'de büyükelçi eşleri, kentin yöresel lezzetlerini tattı, müzeleri gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:18
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        Kırşehir'de büyükelçi eşlerine, yöresel tatlar ve müzeler tanıtıldı
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        Kırşehir'de büyükelçi eşleri, kentin yöresel lezzetlerini tattı, müzeleri gezdi.

        Rusya, Türkmenistan, Kanada, Estonya ve Kosova'nın Ankara büyükelçilerinin eşlerinin de aralarında bulunduğu 27 kişilik heyet, Kırşehir'i ziyaret etti.

        Kırşehir ve Ahilik müzelerini ziyaret eden heyet, çeşitli kazılarda çıkarılan eserler ile kenti betimleyen simgeleri inceledi. Vali Hüdayar Mete Buhara ve eşinin de eşlik ettiği ziyarette, kentin tarihi hakkında bilgiler verildi.

        Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Ağalar Konağı'nda düzenlenen programa geçildi.

        Burada konuşan Vali Buhara, misafirleri kültür, tarih ve müzik kenti Kırşehir'de ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

        Türk Mutfağı Haftası'nda Kırşehir'e özgü yöresel lezzetleri tattıklarını aktaran Buhara, "Biz Türkiye'ye 'Anadolu' diye de hitap ederiz. Anadolu toprakları olarak da söyleriz. Bu kapsamda Anadolu bir açık hava müzesidir. Kırşehir'de yine Anadolu'nun tarihi ve kültürel açısından çok zengin illerinden biridir. Kırşehir ve Ahilik müzelerinin ardından Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi'nde olacaksınız. İnşallah çok güzel hissiyatlarla Kırşehir'den ayrılacaksınız." diye konuştu.

        Büyükelçi eşlerinden oluşan heyete Kırşehir yöresel tatları ve yemekleri ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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