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        Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı

        Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, 300'ün üzerinde sporcu ve antrenörün katılımıyla Kırşehir'de tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:19
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        Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı
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        Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, 300'ün üzerinde sporcu ve antrenörün katılımıyla Kırşehir'de tamamlandı.

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyet takviminde yer alan şampiyonaya, İstanbul, Edirne, Yalova, Erzurum, Bolu, Diyarbakır, Ordu, Bursa, Sakarya, Ankara, Kayseri, Konya, Batman, Bingöl, Çorum, Zonguldak, Kırıkkale, Manisa, Muğla, Aydın, Gaziantep, Adana, Trabzon, Samsun, Giresun, Adıyaman, Eskişehir, Tekirdağ ve Kırşehir'in yanı sıra KKTC'den sporcular katıldı.

        Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular kıyasıya mücadele etti.

        Erkeklerde Gaziantep'ten Özel Benim Ortaokulu birinci, Ankara'dan Özel Nene Hatun Ortaokulu ikinci, Muğla'dan Türdü 100. Yıl Ortaokulu üçüncü olurken, kızlarda ise Bursa'dan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu birinciliği, Ankara'dan Özel Nene Hatun Ortaokulu ikinciliği, Sakarya'dan Şehit Mahmutbey Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sakatlık ve herhangi bir sorun olmadan, misafirleri en iyi şekilde ağırlayarak müsabakaları tamamladıklarını belirtti.

        Kırşehir'de masa tenisi branşının yaygınlaştığını vurgulayan Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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