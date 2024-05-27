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        Kırşehir OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

        KırşehirOrganize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:38
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        Kırşehir OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
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        KırşehirOrganize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB'nin hizmet binasındaki toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan ve üyeler katıldı.

        Toplantıda, OSB Müdürü İsmail Eskioğlu'nun bilgilendirme sunumunun ardından Vali Buhara, ilgili kurum amirleri ve müteşebbis heyeti üyelerinin fikir ve önerilerini dinledi.

        Buhara'nın, bölgede yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde buluntuğu toplantıda, diğer gündem maddeleri görüşüldü.

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