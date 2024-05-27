Kırşehir'de jandarma personeli müzeleri ziyaret etti

İlk olarak Kırşehir Müzesi'ni gezen yaklaşık 100 personel, ardından Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret ederek eserleri inceledi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açılamaya göre, jandarma personeli kentteki müzeleri ziyaret ederek kentin tarihi ve kültürel yapısını inceledi.

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