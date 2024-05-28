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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Kırşehir'de protesto edildi

        İsrail'in, Refah kentinde Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı Kırşehir'de protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:06
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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Kırşehir'de protesto edildi
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        İsrail'in, Refah kentinde Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı Kırşehir'de protesto edildi.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Öğrenci Topluluklarının organizasyonunda öğrenciler, İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınamak ve Gazze halkına destek amacıyla Yabancı Diller Fakültesi önünde toplandı.

        Öğrenciler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

        Yerleşkedeki kafe önünde son bulan yürüyüşün ardından açıklama yapan Genç İHH Kırşehir Şube Başkanı Nurullah Talha Erbaşı, acil ateşkes çağrısını yineledi.

        Erbaşı, 8 aydır her gün kınadıkları siyonist devletin, dün gece "2371 Blok" adını verdikleri ve 4 gün önce güvenli bölge olarak nitelenen Refah bölgesine sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit ettiğini söyledi.

        Artık kınama zamanının geçtiğini, üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve her yerde kalben buğzetmenin ötesine geçip, harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaşı, "Artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir. Bugünü bir milad bilip, Aksa'nın bahçesinde özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrar bir araya geleceğimiz güne kadar durmadan, yorulmadan, inancımızı kaybetmeden ve dünyevi kaygılar gütmeden bu davanın birer ferdleri olacağımıza hep birlikte söz veriyoruz." dedi.

        Etkinliğe, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, akademisyenler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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