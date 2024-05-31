Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Ayrıca zanlıların banka hesaplarında 15 milyon liradan fazla işlem hacmi tespit edildi.

Şüphelilerin, sahte ve çalıntı sosyal medya hesaplarından "garanti kupon" paylaşımıyla vatandaşları kendi yönettikleri yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdikleri, "kazandınız" bahanesiyle tutarın mağdurların hesaplarına gönderilebilmesi için vergi, masraf gideri adı altında para talebinde bulundukları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir, İstanbul ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ile haksız kazanç sağladıkları öne sürülen E.C.Ç, O.A, D.K, F.U, B.Y. ve R.A'yı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.