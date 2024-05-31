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        Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Kırşehir merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ile haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:09
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        Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Kırşehir merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ile haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir, İstanbul ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ile haksız kazanç sağladıkları öne sürülen E.C.Ç, O.A, D.K, F.U, B.Y. ve R.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edilen zanlılardan E.C.Ç, O.A, D.K. ve F.U. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin, sahte ve çalıntı sosyal medya hesaplarından "garanti kupon" paylaşımıyla vatandaşları kendi yönettikleri yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdikleri, "kazandınız" bahanesiyle tutarın mağdurların hesaplarına gönderilebilmesi için vergi, masraf gideri adı altında para talebinde bulundukları belirlendi.

        Ayrıca zanlıların banka hesaplarında 15 milyon liradan fazla işlem hacmi tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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