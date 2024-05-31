Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.
Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.
A.Ç. yönetimindeki 55 AHP 35 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Hacı Bektaş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Fadime Ertaş'a (70) çarptı.
Ağır yaralanan Ertaş, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.