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        Kırşehir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği tamamlandı

        Kırşehir'de, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak amacıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 18:06 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:06
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        Kırşehir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği tamamlandı
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        Kırşehir'de, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak amacıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Ahi Stadı'nda gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, tombik ve kaleli yakan top gibi oyunları oynadı.

        İlk ve orta öğretim kurumlarında oyunlarla tanışan öğrenciler arasında başarılı olanlar final müsabakalarına katıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, etkinlikteki konuşmasında, geleneksel oyunların çocuklara öğretilmesi amacıyla başlattıkları projede büyük mesafe katettiklerini söyledi.

        Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını bugünkü nesle, onların aracılığıyla da gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirten Şahin, gelecek yıllarda da benzer çalışmaları devam ettireceklerini ifade etti.

        Müsabakaların ardından, "Yağ satarım bal satarım" oyununda 24 Aralık Atatürk İlkokulu, "Mendil kapmaca" oyununda Sırrı Kardeş İlkokulu, "Kaleli yakan top" oyununda Şehit Recep Yıldırım İlkokulu, "Tombik" oyununda ise Yüceer İlkokulu birinci oldu.

        Protokol üyeleri dereceye giren okullara ve öğrencilere ödüllerini takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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