Kırşehir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği tamamlandı

Kırşehir'de, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak amacıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği final müsabakalarıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Ahi Stadı'nda gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, tombik ve kaleli yakan top gibi oyunları oynadı.

İlk ve orta öğretim kurumlarında oyunlarla tanışan öğrenciler arasında başarılı olanlar final müsabakalarına katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, etkinlikteki konuşmasında, geleneksel oyunların çocuklara öğretilmesi amacıyla başlattıkları projede büyük mesafe katettiklerini söyledi.