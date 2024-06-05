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        Kırşehir'de mayısta ayındaki asayiş ve güvenlik çalışmaları

        Kırşehir'de mayıs ayında kentteki asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:24 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:24
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        Kırşehir'de mayısta ayındaki asayiş ve güvenlik çalışmaları
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        Kırşehir'de mayıs ayında kentteki asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, geçen ay yakalanan 175 aranan kişiden 39'unun tutuklandığını, şok ve huzur güven uygulamaları kapsamında 4 bin 829 kişi ve 3 bin 321 aracın sorgulandığı belirtildi.

        Mayıs ayında 61 bin 698 araç sürücüsü ve 437 okul servisinin denetlendiği ifade edilen açıklamada, 7 bin 779 trafik dedektifi ve okul geçidi görevlisine eğitim verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile DEAŞ ve FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 şüphelinin tutuklandığı ifade edildi.

        Son bir ayda 15 uyuşturucu operasyonu düzenlenerek 23 zanlının gözaltına alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Farklı operasyonlarda uyuşturucu suçlarından aranan 17 şüpheli de yakalandı. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında mayıs ayında yaklaşık 2 milyon 612 bin liralık vergi kaybının önüne geçilirken, 63 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan projeler kapsamında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla toplam 1590 kişiye ulaşıldı."

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