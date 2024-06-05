Kırşehir'de mayısta ayındaki asayiş ve güvenlik çalışmaları
Kırşehir'de mayıs ayında kentteki asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Kırşehir'de mayıs ayında kentteki asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, geçen ay yakalanan 175 aranan kişiden 39'unun tutuklandığını, şok ve huzur güven uygulamaları kapsamında 4 bin 829 kişi ve 3 bin 321 aracın sorgulandığı belirtildi.
Mayıs ayında 61 bin 698 araç sürücüsü ve 437 okul servisinin denetlendiği ifade edilen açıklamada, 7 bin 779 trafik dedektifi ve okul geçidi görevlisine eğitim verildiği kaydedildi.
Açıklamada, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile DEAŞ ve FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 şüphelinin tutuklandığı ifade edildi.
Son bir ayda 15 uyuşturucu operasyonu düzenlenerek 23 zanlının gözaltına alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Farklı operasyonlarda uyuşturucu suçlarından aranan 17 şüpheli de yakalandı. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında mayıs ayında yaklaşık 2 milyon 612 bin liralık vergi kaybının önüne geçilirken, 63 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan projeler kapsamında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla toplam 1590 kişiye ulaşıldı."
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