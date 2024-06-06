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        Kırşehir'de bir depoda oluşturulan ringde horoz dövüştürülmesine ilişkin 36 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de bir depoda oluşturulan ringde horoz dövüştürülmesine ilişkin yakalanan 36 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:27
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        Kırşehir'de bir depoda oluşturulan ringde horoz dövüştürülmesine ilişkin 36 şüpheli yakalandı
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        Kırşehir'de bir depoda oluşturulan ringde horoz dövüştürülmesine ilişkin yakalanan 36 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinin deposunda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

        Söz konusu depoya düzenlenen operasyonda, dövüşü organize eden İ.A.K. ile 35 şüpheli yakalandı.

        Horozların dövüştürüldüğü etrafı çevrili ring, seyredenlerin oturması için hazırlanmış 3 tribün, horozların tartıldığı baskül ve kafes ele geçirilen depoda, dövüşte kullanılan 4'ü yaralı 15 horoza el konuldu.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

        El konulan 15 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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