Kırşehir'de bir depoda oluşturulan ringde horoz dövüştürülmesine ilişkin 36 şüpheli yakalandı

Horozların dövüştürüldüğü etrafı çevrili ring, seyredenlerin oturması için hazırlanmış 3 tribün, horozların tartıldığı baskül ve kafes ele geçirilen depoda, dövüşte kullanılan 4'ü yaralı 15 horoza el konuldu.

Söz konusu depoya düzenlenen operasyonda, dövüşü organize eden İ.A.K. ile 35 şüpheli yakalandı.

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