Kırşehir'de "Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi" kapsamında fidan dikildi

Kırşehir Valiliğince hayata geçirilen "Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan, Vali Hüdayar Mete Buhara, dünyanın ortak yaşam alanı olduğunu söyledi.

Kendilerinden sonraki nesillerin de yaşamasında herkesin ortak sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Buhara, yıl boyunca devam edecek projeyle vatandaş ve kamu kurumları işbirliğinin gerçekleşeceğini belirtti.

Vali Buhara, fidan alımı ve ağaçların sulanması, bakımı gibi iş ve işlemlerin maliyetini hayırsever vatandaşlarla iş insanlarından tedarik etmek üzere İl Özel İdaresinde bir bağış hesabı açtıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Orman İşletme Müdürlüğünün yaptığı ağaçlandırma faaliyetlerinin dışında daha çok yaşam alanları tespit ederek ağaçlandırıyoruz. Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndaki ağaçlandırmadaki muradımız, burada genel itibariyle iğneli çam ağaçlarımız var. Buraya estetik katarak yapraklı ağaçlarla bu bölgeyi zenginleştirmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." Konuşmanın ardından Vali Buhara, protokol üyeleri, öğrenciler, vatandaşlar ve gönüllü gençler, 150 akasya, kestane, gladiçya, erguvan, akçaağaç, süs elması, ıhlamur ve meşe fidanını dikerek can suyu verdi.