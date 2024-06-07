Kırşehir'de kamu kurumlarına arama kurtarma ekipmanı desteği
Kırşehir'de kamu kurumlarına arama kurtarma ekipmanı dağıtıldı.
Kırşehir'de kamu kurumlarına arama kurtarma ekipmanı dağıtıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl AFAD Müdürlüğünce Kaman, Çiçekdağı ve Mucur itfaiye müdürlükleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne acil müdahale durumlarında kullanılmak üzere ekipmanların teslimi gerçekleştirildi.
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl AFAD Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen programda, kesme-ayırma takımı, jeneratör, motopomp, demir kesme makası gibi araçların yer aldığı ekipmanları, Orman İşletme Müdürlüğü, Mucur, Kaman ve Çiçekdağı belediyeleri itfaiye müdürlüklerine teslim etti.
Ekipmanların olası afetlerde arama kurtarma çalışmalarında kullanılacağına değinen Vali Buhara, özellikle ilçelerde meydana gelebilecek acil durumlarda kurtarma malzemeleri sayesinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edilebileceğini, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti.
İl AFAD Müdürü Uğur Olgun ise teslim edilen ekipman sayesinde il genelinde afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirildiğini aktardı.
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