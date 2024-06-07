Kırşehir'de kamu kurumlarına arama kurtarma ekipmanı desteği

Kırşehir'de kamu kurumlarına arama kurtarma ekipmanı dağıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl AFAD Müdürlüğünce Kaman, Çiçekdağı ve Mucur itfaiye müdürlükleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne acil müdahale durumlarında kullanılmak üzere ekipmanların teslimi gerçekleştirildi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl AFAD Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen programda, kesme-ayırma takımı, jeneratör, motopomp, demir kesme makası gibi araçların yer aldığı ekipmanları, Orman İşletme Müdürlüğü, Mucur, Kaman ve Çiçekdağı belediyeleri itfaiye müdürlüklerine teslim etti.