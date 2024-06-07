Kaman'da ihtiyaç sahiplerinden 10 tona kadar içme suyundan ücret alınmayacak

Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerden 10 tona kadar içme suyu için ücret alınmayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirci'nin, seçim vaadi olarak açıkladığı ihtiyaç sahiplerine 10 tona kadar ücretsiz içme suyu kararı, Belediye Meclisi toplantısında onaya sunuldu.

Cumhur İttifakı bünyesindeki belediye meclisi üyelerinin desteği ve oy çokluğu ile karar kabul edildi. İlçede belirli şartları sağlayan ihtiyaç sahiplerine 10 tona kadar içme suyu ücretsiz verilecek.