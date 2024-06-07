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        Kırşehir Valisi Buhara, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:56
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        Kırşehir Valisi Buhara, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

        Buhara, yazılı açıklamasında, öğrencilerin eğitim hayatındaki en önemli dönüm noktalarından olan YKS'nin huzur ve güven ortamında sorunsuz geçmesi için ilgili kurumların tedbir aldığını belirtti.

        Gençlerin büyük özveriyle birçok şeyden fedakarlık yaparak bu sınava hazırlandığını vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

        "Yüksek bir motivasyonla kaygı ve heyecandan uzak, kendinizden emin bir şekilde gireceğiniz bu sınavda emeklerinizin karşılığını almanız, yıllardır edindiğiniz bilgi birikiminizi sınava yansıtarak başarılı olmanız en büyük dileğimizdir. Bu anlamda sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Sizlerin de önceki yıllarda sınava giren öğrencilerimiz gibi eğitimde marka kent Kırşehir’e yakışır şekilde başarılı sonuçlar alacağınıza olan inancımız tamdır. Bu vesileyle destekleriyle her zaman evlatlarının yanında olan kıymetli velilerimiz ile sizlerin yetişmesinde özveri ve emeklerini esirgemeyen çok değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Her birinize gönülden başarı dileklerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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