Hububat depolarına ürün getirilmeden önce randevu alınması uyarısı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Kırşehir Başmüdürlüğü, çiftçilerin hasadını yaptıkları ürünleri depolara randevu almadan getirmemeleri gerektiği uyarısında bulundu.

TMO Kırşehir Başmüdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir ve Nevşehir'de hasat zamanının yakından takip edildiği ve randevuların bölgesel olarak 07.06.2024 tarihi itibariyle açılmaya başlandığı, randevu alımlarında ve depolamada TMO'nun tüm hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Üreticilerin özellikle ürünü getireceği tarihler için randevu alması ve ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri, çiftçi bilgilerini güncellemeleri, anlaşmalı bankalardan yapılacak işlemleri de tamamlamaları istenen açıklamada, randevuların TMO'nun randevu adresi ya da e-Devlet üzerinden alınabileceği, resmi tatil ve pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacağı aktarıldı.