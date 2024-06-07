Kırşehir'de tefecilere yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
Kırşehir'de araç satışı adı altında tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'de araç satışı adı altında tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maddi zorluklar içerisinde bulunan vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturarak oto galericilik adı altında tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda Ö.K, İ.Ç, B.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi, tapu evrakları, alacakların yazılı olduğu ajandalar, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan ve bankalardan kredi çekemeyen kişilere araç satışı adı altında fatura kestirdikleri, mağdurların gayrimenkullerine el koyup, satın alındı gibi gösterdikleri tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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