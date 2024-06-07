Kırşehir'de tefecilere yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan ve bankalardan kredi çekemeyen kişilere araç satışı adı altında fatura kestirdikleri, mağdurların gayrimenkullerine el koyup, satın alındı gibi gösterdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi, tapu evrakları, alacakların yazılı olduğu ajandalar, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda Ö.K, İ.Ç, B.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maddi zorluklar içerisinde bulunan vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturarak oto galericilik adı altında tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

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