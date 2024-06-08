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        Kırşehir'den 35 kişilik hac kafilesi dualarla uğurlandı

        Kırşehir'de 35 kişilik hac kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 17:29 Güncelleme: 08.06.2024 - 17:31
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        Kırşehir'den 35 kişilik hac kafilesi dualarla uğurlandı
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        Kırşehir'de 35 kişilik hac kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

        Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan 34 hacı adayı ile 1 görevli için Cacabey Meydanı'nda program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Mustafa Yayla, hacı adaylarına kutsal yolculukta dua etmelerini ve arınmış olarak dönmelerini temenni etti.

        Hac ibadetinin amacına ulaşabilmek için zihnen, fikren ve kalben yoğunlaşılması gerektiğini vurgulayan Yayla, kendileri, aileleri, ülkenin selameti, zulüm altındaki Gazze'de ve Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için dua edilmesini tavsiye etti.

        Din görevlileri tarafından okunan ilahilerin ve İl Müftüsü Tekin'in yaptığı duanın ardından hac yolcuları salavat, tekbir ve telbiyeler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

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        Galeri
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        Galeri

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