Kırşehir'den 45 kişilik hac kafilesi dualarla uğurlandı

Kırşehir'de 45 kişilik hac kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek son kafile olan 45 hacı adayı için Cacabey Meydanı'nda program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftü Yardımcısı Ali Çam konuşma yaptı.

Din görevlileri tarafından okunan ilahilerin ve ve yapılan duanın ardından hac yolcuları salavat, tekbir ve telbiyeler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.