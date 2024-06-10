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        Kırşehir'de hasat öncesi tarla yolları düzenlendi

        Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Avşar, yaklaşan hasat dönemi öncesinde tarla yollarının düzenlendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:41 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:41
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        Kırşehir'de hasat öncesi tarla yolları düzenlendi
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        Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Avşar, yaklaşan hasat dönemi öncesinde tarla yollarının düzenlendiğini bildirdi.

        Avşar, yazılı açıklamasında, Kırşehir İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekiplerinin köy ve tarla yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Çiftçilerin tarım arazilerine ulaşımlarının kolaylaştırılması, rahat bir hasat mevsimi geçirilmesi için tarla yollarının tesviye çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Avşar, farklı bölgelerde ekiplerin sahada uygulamalar yaptığını belirtti.

        Ekiplerin oluşturduğu program kapsamında bütün ilçelerde lüzum görülen tarla yollarının düzenlenmesi sağlanacağını aktaran Avşar, "Kırşehir İl Özel İdaresi olarak tarımsal altyapının güçlendirilmesi, köylerimizin kalkındırılması için çalışmalarımız devam edecek. Özel İdare olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın her zaman yanında olacak ve ihtiyaçlarına cevap vermek için elden gelen her şey yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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