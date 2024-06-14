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        Kırşehir'de okullarda karne heycanı yaşandı

        Kırşehir'de 224 okulda 43 bin 718 öğrenci karne heyecanı yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:12
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        Kırşehir'de okullarda karne heycanı yaşandı
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        Kırşehir'de 224 okulda 43 bin 718 öğrenci karne heyecanı yaşandı.

        Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, Muzaffer Mermer İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

        Vali Buhara, Milletvekili Erkan ve İl Müdürü Gülşen, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, karnelerini dağıttı.

        Öğrencilere kitap hediye eden Buhara ve Erkan, yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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