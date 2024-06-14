Kırşehir'de okullarda karne heycanı yaşandı

Öğrencilere kitap hediye eden Buhara ve Erkan, yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Vali Buhara, Milletvekili Erkan ve İl Müdürü Gülşen, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, karnelerini dağıttı.

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