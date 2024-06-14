Kırşehir'de okullarda karne heycanı yaşandı
Kırşehir'de 224 okulda 43 bin 718 öğrenci karne heyecanı yaşandı.
Kırşehir'de 224 okulda 43 bin 718 öğrenci karne heyecanı yaşandı.
Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, Muzaffer Mermer İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.
Vali Buhara, Milletvekili Erkan ve İl Müdürü Gülşen, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, karnelerini dağıttı.
Öğrencilere kitap hediye eden Buhara ve Erkan, yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.
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