Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen DEAŞ üyesi W.K.K.A.B'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

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