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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli sınır dışı edilecek

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:53 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:53
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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli sınır dışı edilecek
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        Kırşehir’de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen DEAŞ üyesi W.K.K.A.B'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

        Yakalanan şüpheli, getirildiği adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Irak uyruklu şüphelinin, örgüt elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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