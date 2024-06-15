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        Kırşehir'de kurumlar arası volaybol turnuvası düzenlendi

        Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:46 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:46
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        Kırşehir'de kurumlar arası volaybol turnuvası düzenlendi
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        Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Jandarma 185 Yaşında - Kırşehir Voleybol Turnuvası"nda 26 takımın mücadele etti.

        Aşıkpaşa Spor Salonu'ndaki müsabakalarda Ceza İnfaz Kurumu birinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ikinci, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı üçüncü oldu.

        Dereceye girenlere ödüllerini İl Jandarma Komutanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idarecileri takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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