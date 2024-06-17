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        Kırşehir'de 197 kişi kurban keserken hastanelik oldu

        Kırşehir'de Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kurban keserken yaralanan 197 kişi hastanere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:36 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:36
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        Kırşehir'de 197 kişi kurban keserken hastanelik oldu
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        Kırşehir’de Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kurban keserken yaralanan 197 kişi hastanere başvurdu.

        Dün bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken bıçak ve satır gibi aletlerle 153 kişi yaralandı. Bayramın ikinci günü ise 44 kişi hafif yaralandı.

        Yaralananlar, tedavileri için yakınlarının yardımı ya da ambulansla kentteki sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

        Parmak, el, kol, bacak yaralanmalarıyla gelen vatandaşlar ayaktan tedavi şekliyle kısa sürede taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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