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        Jandarma personeli Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsünü seslendirdi

        Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kırşehir İl Jandarma Komutanlığından 2 personel, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" eserini çalıp seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:37
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        Jandarma personeli Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsünü seslendirdi
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        Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kırşehir İl Jandarma Komutanlığından 2 personel, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" eserini çalıp seslendirdi.

        İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Haydar Mutluay ve Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yavuz, kent merkezindeki Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'ndeki bozlak ustasının android heykeli yanında bağlama ve klarnet çalarak "Neredesin Sen" türküsünü söyledi.

        Jandarma personelinin seslendirdiği türkü ile kentin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarından görüntüler birleştirilerek video hazırlandı.

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