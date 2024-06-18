Jandarma personeli Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsünü seslendirdi

Jandarma personelinin seslendirdiği türkü ile kentin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarından görüntüler birleştirilerek video hazırlandı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Haydar Mutluay ve Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yavuz, kent merkezindeki Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'ndeki bozlak ustasının android heykeli yanında bağlama ve klarnet çalarak "Neredesin Sen" türküsünü söyledi.

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