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        Kırşehir'de vatandaşlar yangınlara karşı uyarıldı

        Kırşehir Orman işletme Müdürlüğünce anız, arazi ve orman yangınları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:16
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        Kırşehir'de vatandaşlar yangınlara karşı uyarıldı
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        Kırşehir Orman işletme Müdürlüğünce anız, arazi ve orman yangınları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

        Orman işletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde Özbağ beldesi ile Yağmurlu ve Yeniyapan köyleri başta olmak üzere kentin farklı bölgelerinde çeşitli boyutlarda arazi yangınları yaşandığı ve ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldüğü hatırlatıldı.

        Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve rüzgarında zaman zaman hızını arttırması nedeniyle büyük risk taşıdığı belirtilen açıklamada, vatandaşların daha fazla dikkatli olması istendi.

        "Söndürebilirim" diye düşünülerek yakılan ateşin kısa sürede çevreye dağılabileceği, mera ve açık arazilerde alevlerin bir anda çoğaldığı, sadece bitki örtüsü değil, yaban hayatının da yangınlardan olumsuz etkilendiği aktarılan açıklamada, olası bir yangın fark edildiğinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerektiği ifade edildi.

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