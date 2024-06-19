Kırşehir'de vatandaşlar yangınlara karşı uyarıldı

Kırşehir Orman işletme Müdürlüğünce anız, arazi ve orman yangınları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Orman işletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde Özbağ beldesi ile Yağmurlu ve Yeniyapan köyleri başta olmak üzere kentin farklı bölgelerinde çeşitli boyutlarda arazi yangınları yaşandığı ve ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldüğü hatırlatıldı.

Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve rüzgarında zaman zaman hızını arttırması nedeniyle büyük risk taşıdığı belirtilen açıklamada, vatandaşların daha fazla dikkatli olması istendi.