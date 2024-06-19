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        Kırşehir'de köylerde sinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları

        Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, köylerde sinek ve haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:41
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        Kırşehir'de köylerde sinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları
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        Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, köylerde sinek ve haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

        Ozan, yazılı açıklamasında, Kırşehir'in farklı bölgelerindeki köylerine İl Özel İdaresi ekiplerinin ulaşarak ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdiğini aktardı.

        Rutin olarak yapılan ilaçlama faaliyetlerini Kurban Bayramı nedeniyle artırdıklarını belirten Ozan, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmelerini amaçladıklarını kaydetti.

        Köylerde çöp ve katı atık toplama çalışmalarının da sürdüğünü vurgulayan Ozan, merkez ve ilçelere bağlı köylerde çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

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