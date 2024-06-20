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        Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:05 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:05
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        Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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        Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışma yaptı.

        Ekiplerin kent merkezinde 4 adrese düzenlediği operasyonda, müstakil bir evin bodrumunda talaş ve kömür torbalarının içinde 3 ruhsatsız tabanca, 42 fişek ve tarihi eser niteliğinde kılıç ele geçirildi.

        Yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla şüpheliler O.K, H.Ş, R.F.Ö. ve F.B.B. yakalandı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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