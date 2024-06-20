Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin kent merkezinde 4 adrese düzenlediği operasyonda, müstakil bir evin bodrumunda talaş ve kömür torbalarının içinde 3 ruhsatsız tabanca, 42 fişek ve tarihi eser niteliğinde kılıç ele geçirildi.
Yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla şüpheliler O.K, H.Ş, R.F.Ö. ve F.B.B. yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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