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        Kırşehir'de vatandaşlar tarla yangınlarına karşı uyarıldı

        Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasat sezonunun gelmesi ve havaların ısınmasıyla meydana gelebilecek yangınlar konusunda çifçilere uyarılarda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 17:24 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:26
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        Kırşehir'de vatandaşlar tarla yangınlarına karşı uyarıldı
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        Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasat sezonunun gelmesi ve havaların ısınmasıyla meydana gelebilecek yangınlar konusunda çifçilere uyarılarda bulunuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, havaların ısınması ve hasat sezonun gelmesiyle hububat alanlarında yangınların sık yaşandığı aktarıldı.

        Yangınlarla üretici mağduriyetinin yanı sıra, bitki örtüsü ve hayvan yapısının da zarar gördüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hasat işlemleri havalarının sıcak olduğu dönemlerde 11.00-18.00 arasında ve rüzgarlı dönemlerde yapılmamalıdır. Biçerdöverlerde mutlaka yangın söndürme tüpleri bulunmalıdır. Köy halkına ait olan traktörlerin arkasında yangına müdahale etmek için gerekli araç gerecin hazır olması gereklidir. Hasat edilen tarlaların çevresinde yangının önünü kesecek araç gereçlerle birlikte traktör hazır bulundurulabilir. Üreticilerimizin alacağı bu tedbirlerle bir yıllık emeklerinin zayi olmasının önüne geçmek mümkündür."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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