Vefat eden Kıbrıs gazisi, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Ay, memleketi Kırşehir'de törenle toprağa verildi.
Vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Ay, memleketi Kırşehir'de törenle toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 71 yaşında hayatını kaybeden Ay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Çiçekdağı Kaleevci köyüne getirildi.
Burada öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Ay'ın naaşı, köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Ay'ın yakınlarının yanı sıra Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, daire amirleri, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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