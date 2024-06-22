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        Vefat eden Kıbrıs gazisi, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

        Vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Ay, memleketi Kırşehir'de törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:53 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:54
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        Vefat eden Kıbrıs gazisi, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Ay, memleketi Kırşehir'de törenle toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 71 yaşında hayatını kaybeden Ay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Çiçekdağı Kaleevci köyüne getirildi.

        Burada öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Ay'ın naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Ay'ın yakınlarının yanı sıra Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, daire amirleri, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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